Tuğkan'dan 'Derya'

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Sanatçı Tuğkan'ın yeni single çalışması 'Derya', tüm dijital platformlarda yerini aldı. 'Derya', Tuğkan şarkılarının akustik versiyonları olarak yayınlanan projenin, onuncu çalışması olarak dinleyici ile buluştu.

Sözü ve müziği Tuğkan'ın kendisine ait olan şarkıda, akustik gitarda sanatçıya Furkan Karadeniz eşlik etti. Şarkının mix ve mastering'i ise Mert Kasap tarafından yapıldı.