Tuğçe Tayfur'un baba acısını arkadaşı Murat Uçmaz paylaştı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlandıktan sonra önce Muğla'ya, ardından Antalya'ya sevk edildi. Burada sinüs ameliyatı geçiren sanatçı, daha önce beyin damarına stent taktırmış ve 2020'de oğluna böbrek nakli yaptırmıştı. Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.