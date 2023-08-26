Tuğçe Tayfur iddiaları yalanladı

"ADAM GİBİ ADAM BİR OĞLUM VAR' DEDİN"

Tuğçe Tayfur, evliliğine annesi ile babasının karşı çıktığı yönündeki söylentilere fotoğraflı yanıt verdi.

Tayfur, yaşananların ardından eşi ve annesiyle birlikte objektif karşısına geçti. Tuğçe Tayfur, "Canım annem biz senin gibi bir büyüğümüz olduğu için çok şanslıyız. Dualarında bizi eksit etmeyenimiz, sen bizim başımızın tacısın. 'Bir evladım, bir torunum vardı şimdi bir de adı güzel Muhammet'im, adam gibi adam bir oğlum var' dedin. Seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram