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Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı: Hepinize selamı var - Magazin haberleri

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, babasının fotoğrafını, "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var." notuyla yayınladı

30.07.2021 - 13:10 | Güncelleme: MAGAZİN
Haber Merkezi

  • Uzun zamandır ekranlarda yer almayan şarkıcı Ferdi Tayfur, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren 75 yaşındaki Tayfur, son haliyle dikkat çekti.

  • "FERDİ BABA'NIN HEPİNİZE SELAMI VAR"

    Tayfur'un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından ünlü şarkıcının fotoğrafını yayınladı. Babasının izinden giden 33 yaşındaki Tayfur, gönderisinde, "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var." ifadelerini kullandı.

  • Beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine dönen usta sanatçının son hali kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

  • FERDİ TAYFUR KİMDİR?

    Ferdi Tayfur ya da doğum adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt 15 Kasım 1945'de Adana'da dünyaya gözlerini açmıştır. Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu olan Tayfur, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne de girmiştir.

  • FERDİ TAYFUR'UN HAYATI

    Adana'da doğan sanatçı adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan almıştır. Oğlunun eğitimine düşkün olan babası Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesi ile eğitim hayatı sona eren sanatçı; yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisininde okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir.

    Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra "Leyla" adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.

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