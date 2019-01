Tuğçe Sarıkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları şu an en sık aranılan isimlerden biri oldu. 31 yaşındaki manken ve sunucu Tuğçe Sarıkaya iş adamı Güven Dağıtsan ile Fas'ın başkenti Rabat'ta nikah masasına oturdu. Öte yandan Tuğçe Sarıkaya'nın ablasının şarkıcı Ebru Polat olduğu ortaya çıktı.

TUĞÇE SARIKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1988 doğumlu güzel manken ve oyuncu Tuğçe Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu’dur. Best Model Of Turkey 2009 birincisi ve Best Model Of World üçüncüsü olmuştur. Aylan Algan, Celal Kadri Kınoğlu ve Turgay Tanülkü’den oyunculuk eğitimi alan Tuğçe Sarıkaya ayrıca spikerlik ve diksiyon dersleride almıştır. Oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde Sibel karakteri ile gerçekleştiren Tuğçe Sarıkaya Ebru Polat’ın Çetin Ceviz ve Çığ Gibi şarkılarının kliplerindede yer almıştır.

Bugüne kadar Uçurum, Şipşak Anadolu, Senden Önce, Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu ve Kalbimdeki Yabancı gibi projelerde yer almıştır. Şarkıcı Ebru Polat‘ın kardeşidir. Rusça, Almanca, İngilizce ve Farsça bilen Tuğçe Sarıkaya aslen İzmir’lidir.