"İYİ Kİ HAYATIMDA"

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda '14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahne almak yerine sevgilisi Burak Tanrısever ile İzmir'e gittiğini söylemişti.

Tuğba Yurt, "14 Şubat'ta birçok konser teklifi olmasına rağmen Burak'la beraber İzmir'de geçirdik. Bazen özel günlerde insan kendine ve sevdiği insana vakit ayırmak istiyor. Çok keyifli zaman geçirdik. İyi ki hayatımda kendisi." ifadelerini kullanmıştı.