'Kimsenin bilmediği bir rahatsızlığım var!'

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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 2022 yılına Antalya'daki bir otelde dinleyicileriyle birlikte girdi. Özerk, sahnedeki dansı ve hareketleriyle dikkat çekti.

YERE DÜŞTÜ!

Ayakta durmakta güçlük çeken 41 yaşındaki sanatçının, konsere alkollü çıktığı ileri sürüldü. Tuğba Özerk, ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde vokalistiyle şarkı söylerken dengesini kaybedip yere düştü.

"GECEMİZİ REZİL ETTİ"

Bazı dinleyiciler, 41 yaşındaki sanatçının görüntülerini sosyal medyada paylaşıp, "Gecemizi rezil etti, sahneye sarhoş çıktı!" iddiasında bulundu.

TUĞBA ÖZERK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Tuğba Özerk, sessizliğini bozdu. Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Özerk, şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık; cevap verme, gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına ahlaksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir.

Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım 'Hipofiz Bezi Makroadenomu' tanısı konuşan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken 'yargısız infaz' yaparak, yaraya tuz basma 'zevkinden' vazgeçilmesi gerekiyor.

Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten, bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım. İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum.

Verdiğim rahatsızlıktan dolayı bu konuya kafa yoran, düşünen, buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı bol müzikli günler. Sevgiyle kalın...

"POP MÜZİĞİ REZİL ETTİNİZ!"

Öte yandan Tuğba Özerk, geçtiğimiz yıl eylül ayında popçu Edis, Zeynep Bastık ve Reynmen için Twitter hesabından "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim." mesajını paylaşmıştı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Özerk, ardından, "Sahte okeyler. Hep dön, dön aynı... Öptüm." paylaşımında bulunmuştu. Şarkıcının bu gönderileri takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi kullanıcılar Tuğba Özerk'e hak verirken, kimisi ise "Böyle bir şey söylemeye ne gerek vardı ki? Herkesin tarzı, rengi, ne olduğu kendisine. Bu başkasını ilgilendirmez." diyerek, sanatçıyı eleştirmişti.

ZEYNEP BASTIK'TAN GÖNDERME

Özerk'in sahnedeki hareketlerinin olay olmasının ardından Zeynep Bastık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tuğba Özerk'e göndermede bulundu.

"NEDEN, KURU FASULYE YEDİĞİMİZ İÇİN Mİ?"

Zeynep Bastık, bir arkadaşının kendisini kuru fasulye yerken çektiği ve "Pop müziği rezil ettiler!" notuyla yayınladığı bu kareyi kendi sayfasında paylaşıp, gönderisinde "Neden, kuru fasulye yediğimiz için mi?" ifadelerini kullandı.