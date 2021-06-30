"BEBEK İSTİYORUZ"

Çocuk istediklerinin de belirten Özerk, "Evliliğin temellerinden biri de bu. Çocuk arzumuz var. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah." dedi. Gökmen Tanaçar ise, "Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim." ifadelerini kullandı.



