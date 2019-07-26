"SAYGI VE SEVGİ DOLU BİR AŞK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Muhabirlerin bu paylaşımı sorması üzerine açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Gerçek aşkı yaşamamışım ki boşandım. Tabii ki birçok şey yaşadım, bir şeyler paylaştım. Temelinde aşk ama devamında sevgi ve saygı olmalı. Saygı ve sevgiyi koruyamayınca olmuyor. Saygı ve sevgi dolu bir aşk yaşamak istiyorum" dedi.