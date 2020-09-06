Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuğba Özerk, geçtiğimiz akşam, Bebek'te objektiflere takıldı. Arkadaşları ile bir araya gelen Özerk, Boğaz'da keyif yaptı.

40 yaşındaki şarkıcı, denizlerden toplanan pet şişeleri geri dönüştürüp elde edilen kumaştan yapılan elbisesiyle dikkat çekti.