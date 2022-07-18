Yangından kurtulan Tuğba Özay, o geceyi anlattı

Eski manken Tuğba Özay ile sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un Şanlıurfa'da düğüne katıldıkları bir otelde, dün gece fişte unutulan bir saç düzleştirme makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Diğer sanatçılar dumandan hafif şekilde etkilenirken, Özay ise son anda kalacağı oteli değiştirerek yangından kurtulmayı başardı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özay, o geceyi anlattı. Düğünden hemen sonra beraberindeki sanatçılarla video paylaşıp muhteşem bir gece yaşadıklarını söyleyen Özay, daha sonra ise yangından ve yanan odasından bir video paylaşarak o geceyi anlattı.
"EĞER O DUMANDA KALSAYDIM..."
Kendisi ve asistanının kaldığı odada yangın çıktığını ve yangından kısa bir süre önce odayı boşaltıp otel değiştirdiği için yangından kurtulduğunu söyleyen Özay, şu ifadeleri kullandı:
Herkese iyi geceler. Şu anda Urfa’dayız. Programımız vardı, sanatçı arkadaşlarımızla düğündeydik. Fakat Allah gerçekten bizi korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor ve ben son dakikada otel değiştiriyorum. İnanılır gibi değil. Biraz sonra size odanın videosunu atacağım. Bu yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. İstanbul’dan çok telefon geldi. Birçok yer son dakika haberi olarak girmiş. Merak etmeyin, biz iyiyiz. Arayan soran dostlarımıza, mesaj atan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Bu arada Urfa’daki tüm emniyet ve itfaiye teşkilatları gerçekten büyük özveride bulundular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Harran Otel de aynı şekilde, herkes çok üzgün. Yani 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı. Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum.
Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otelde yaşandı. Tuğba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da katıldığı bir düğün sırasında otelin ikinci katındaki boş bir odada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Özay dumandan etkilenmezken; sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un dumandan etkilendikleri belirtildi. Dumandan etkilenen 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 11 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.
Öte yandan, yangının fişte unutulan saç düzleştirme makinesinin alev almasıyla çıktığı belirlendi.
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