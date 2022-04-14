"HAPSE GİRMEM ÇOK CİDDİ BİR TRAVMAYDI"

Öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz hafta hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. 2007 yılında 5,5 ay cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını anlatmıştı.

Ünlü isim, "Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem... İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi. Asla hak etmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. Ben o acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım..." şeklinde konuşmuştu.