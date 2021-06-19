NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun. Televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaşmıştı.

"BENİ ARAYIP, SORMADI"

Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" demişti.