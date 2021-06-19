Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. 42 yaşındaki Coşkun'a Seda Sayan'ın Erbil hakkındaki olay yaratan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz etti ve sonrasında boşandılar" iddiası soruldu.
SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ
Sessiz kalmayı tercih eden Tuğba Coşkun, konuyla ilgili, "Konuşmak istemiyorum" diyerek, oradan uzaklaştı.
"BİZ SEDA'YI ÇOK SEVERİZ"
Ünlü şovmenin 1989-1996 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Nergis Kumbasar ise, "Birtakım yanlış anlaşılmalar, yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemiş olabilirler. Biz Seda'yı da çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun. Televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaşmıştı.
"BENİ ARAYIP, SORMADI"
Erbil, ardından katıldığı televizyon programında, "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" demişti.
"ALLAH ISLAH ETSİN"
Erbil'in paylaşımına ve açıklamalarına oldukça kızan Seda Sayan, "Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp, kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" sözleriyle ünlü şovmene karşılık vermişti.
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