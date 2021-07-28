"GÜNDE YAKLAŞIK 2 SAAT YÜRÜYORUZ"

Sporun önemine değinen ikili, "Günde 15 bin adım atıyoruz. Bu da yaklaşık 15 kilometreye yakın yapıyor. Yaklaşık 2 saat yürüyoruz ama biz bunu sevdiğimiz için yapıyoruz. Normal yürüyüş yapanlar için 6-7 bin adım yeterli olacaktır." dedi.