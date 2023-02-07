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Haberler Magazin Depremde yakınlarına kaybeden ünlüler| Tuğba Altıntop'u iki akrabasını Kahramanmaraş depreminde kaybetti - Magazin haberleri

Tuğba Altıntop'u yakan iki acı

Tuğba Altıntop, dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi de sarsan deprem sebebiyle iki akrabasının hayatını kaybettiğini duyurdu

Giriş: 07.02.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde yakınlarına kaybeden ünlüler| Tuğba Altıntop'u iki akrabasını Kahramanmaraş depreminde kaybetti - Magazin haberleri
Tuğba Altıntop'u yakan iki acı
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Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

İKİ AKRABASINI KAYBETTİ

Türkiye'yi yasa boğan depremde Tuğba Altıntop da büyük acı yaşadı. Altıntop, iki akrabasını deprem sebebiyle kaybettiğini açıkladı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğba Altıntop, "Gaziantep, Sakçagözü Köyü'nde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdü" mesajını yayınladı. Altıntop'a başsağlığı mesajları yağdı.

Fotoğraflar: İHA,Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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