'Sen Ben Lenin'in gösterimi yapıldı

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2'nci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde 'Sen Ben Lenin'in gösterimi gerçekleştirildi. Festivalin Ulusal Yarışma filmi olan kara mizah türündeki film; Türkiye’de bir sahil kasabasına ulaşan Lenin heykelinin neler yaratabileceğinin, "Heykel, kasabanın meydanına dikilmek istenseydi neler olurdu?" sorusunun peşine düşüyor.

Karaca Sineması'nda yapılan filmin gösterimine seyirciler yoğun katılım gösterdi. Gösteriminin ardından film eleştirmeni ve yazar Burak Göral’ın moderatörlüğünde söyleşi gerçekleşti. Söyleşiye filmin yönetmeni ve senaristi Tufan Taştan, filmin oyuncularından Barış Falay, filmin yapımcısı Zeynep Ünal ve film müziklerini yapan Barış Diri katıldı. Film ekibi seyircilerin sorularını da cevapladı.

Filmin yönetmeni ve senaristi Tufan Taştan; “Filmimizi 12 günde 6 yıllık bir planlama sürecinden sonra çektik. Bu film bir dayanışma filmiydi. Bana yardım eden, yönetmenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Yarattığımız kurmaca kasabada Lenin’i kasaba meydanına diktirip bir de üstüne çaldırarak kendi hikâyemize giriştik. Sinemanın büyüsü de bu olsa gerek. Gerçekten yola çıkmak ama kendi gerçeğini yaratmak. Lenin’le başlayan ve Ahmet Abi’yle son bulan bir filmde bulduk kendimizi” dedi. Filmin yapımcısı Zeynep Ünal, “Filmi 12 günde çektik. Bu yüzden arı gibi çalıştık. Hikayenin gücüne çok güveniyordum. Tufan’ın da yönetmenliğini bildiğim için kendi adıma da çok mutluyum” diye konuştu.Filmin müziklerini yapan Barış Diri ise “Film bana geldiğinde çekilmişti. Filmi çok beğendim. Filmin bir şarkısı olması lazım dediler ve Edip Cansever Mendilimde Kan Sesleri’ni söylediler. Onu nasıl yapacağız dedim ama bir şekilde altından kalktık sanırım” dedi.Filmin başrol oyuncularından Barış Falay ise; “Filme çok kısa bir sürede hazırlandım. Televizyon sektöründe çalıştığım için anında tepki verebilme, ani refleks gösterebilme kabiliyetin gelişiyor biraz onun etkisinden sanırım. Biraz da bu filmin hikayesi önde bir iş. Performans anlamında ben çok memnumum yaptığım işten” diye konuştu.

Baskılara Karşı Müzik ve Notaların Yolculuğu 'Müziğin İzinde' bölümünde 4 ayrı belgesel filmin gösterimi yapıldı. Notaların Yolculuğu ve Baskılara Karşı Müzik başlıklarında; Türkiye’den Kardeş Türküler müzik grubunu anlatan Sercan Meriç imzalı 'Hatırla', Ermeni rock grubu Lav Eli’nin hikayesini anlatan Eduard Paskevichyan imzalı “Lav Eli:Rock’s Open Nerve”, Girit’te yaşayan bir müzik topluluğu olan Yar Aman Müzik Kolektifi’ni anlatan 'Ada sahillerinde 200 Yıl' ile Adela Peeva imzalı 'Bu Şarkı Kimin?' belgesel filmleri gösterildi.

Gösterimlerin ardından Vecdi Sayar moderatörlüğünde yapılan söyleşiye Yar Aman Müzik Kolektifi grubunun temsilsici, Georgios Tzanetos ve Lav Eli: Rock’s Open Nerve filmimin yönetmeni, Eduard Paskevichyan katıldı.

Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız Yönetmen Tony Gatlif, 2’inci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin konuğu olarak İzmir’e geliyor. Roman kültürü üstüne filmleriyle tanınan, Cannes Film Festivali 'En İyi Yönetmen' ve 'César En İyi Müzik Ödülü' sahibi Gatlif, 'Geronimo' ve 'Transilvanya' filmlerinin gösterimine, sonrasında da söyleşilere katılacak.