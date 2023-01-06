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İş insanı Tufan Erginbilgiç Rolls-Royce'un CEO'su oldu

İş insanı Tufan Erginbilgiç, İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un CEO'su olarak atandı.

Giriş: 06.01.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Tufan Erginbilgiç Rolls-Royce'un CEO'su oldu
HABERTURK.COM

Tufan Erginbilgiç, İngiliz otomobil ve mühendislik devi Rolls-Royce'un CEO'su olarak görevine başladı.

İngiliz devi Rolls-Royce'un CEO'su olarak Temmuz 2022'de Warren East'in yerine atanan Tufan Erginbilgiç için Twitter'dan yapılan açıklamada, "Tufan Erginbilgiç'i Rolls-Royce CEO'su olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarca yıllık mühendislik ve endüstri tecrübesiyle Tufan, yüksek performans ve sonuç sağlayan, kazanan ekiplerin kanıtlanmış bir lideridir" denildi.

Tufan Erginbilgiç, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun oldu. 1986'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1989'da Ohio State Üniversitesi'nde ekonomi üzerine doktorasını veren Erginbilgiç, 1990-1997 yılları arasında Mobil Oil'da çalıştıktan sonra, BP'nin Avrupa Akaryakıt Satış & Lojistik Operasyonları Başkan Yardımcısı görevini Eylül 2006'ya kadar sürdürdü.

2009 yılında Doğu Yarımküreden sorumlu Rafinaj ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Erginbilgiç, BP'nin ABD dışındaki tüm ülkelerdeki akaryakıt ve madeni yağ operasyonlarından sorumlu oldu.

Tufan Erginbilgiç, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren Tüpraş, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev yapmakta.

Aslen Kilisli olan Tufan Erginbilgiç, Hıncal Uluç'un dayısının oğludur.

Fotoğraf: AA

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