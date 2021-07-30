Kayseri’de çoban Murat Adıyaman, 2017’de Taşhan Mahallesi’ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu.
DHA'nın haberine göre alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi.
Bunun üzerine 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu’nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.
Bu yılki kazı çalışmaları ise, eski Hırka Mahallesi çevresinde yapıldı. Çalışmalarda ilk kez tüf mağara tavanında 7 ile 10 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosil bulundu. Henüz hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen fosilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda fosilin zarar görmemesi için çalışma yapılıyor.
‘İLGİNÇ VE HEYECAN VERİCİ’
Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “Yaptığımız kazı çalışmalarındaki lokasyonumuz eski Hırka Mahallesi olarak isimlendirilen bir yer. Baraj yapılması nedeniyle bu köy sular altında kalacak diye köy taşınmış. Geçtiğimiz yıl fosilleri baraj kıyısındaki toprak altında bulmuştuk. Şimdi ise, tüf mağara içerisinde bulduk. Burada bulmamız çok ilginç. Tüfler volkan patlamasının ardından soğuması ile oluşan yapılar. Bu bölgede çok yaygın bulunuyor. Genelde canlılara ait fosilleri yanmış olarak buluyorduk. İlk kez böyle bir fosil var. Son derece ilginç ve heyecan verici. Kazı çalışması ile fosili bulunduğu yerden çıkarıp incelemeye alacağız. Bu 7 ile 10 milyon yıl öncesi olarak nitelendireceğimiz bir fosil" diye konuştu.
‘TÜFÜN YAŞI NE İSE FOSİLİN YAŞI ODUR’
Yapılan çalışmaların süreceğini kaydeden Prof. Dr. Başoğlu, "Tüfün yaşı ne ise fosilin yaş odur. Biz fosili çıkardıktan sonra incelemelerde bulunacağız. Genelde bu civardaki tüfler 7-8 milyon gibi bir yaş veriyor. Dikkate değer bir buluntu. Bu yıl kazılarda mağara içinde bulunan bu fosiller son derece önemli" ifadelerini kullandı.
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