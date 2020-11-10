Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada, kasım ayında yoğunlaşan indirim günlerine ilişkin tüketicilere tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu.
Son yıllarda kasımda "11-11", "Efsane Cuma", "Siber Pazartesi" gibi adlarla ithal indirim günleri düzenlemenin Türkiye'de de moda haline geldiğini ifade eden Koçal, bu uygulamaların tüketicide "Alışveriş yapın" algısı oluşturmayı amaçladığını söyledi.
Koçal, tüketim kültürünün insanları etkisi altına aldığına işaret ederek, "Bugünlerde 'Daha fazla meta tükettir, daha fazla kar et' ilkesiyle vatandaşlarımızı tüketimin esiri haline getiren bir çarkın dönmesi sağlanmaktadır. Bu sistem hemen hemen tüm aylarda çeşitli özel günlerle tekrarlanmaktadır. Son günlerde indirim reklamlarının birçoğu gerçek indirimi kapsamamaktadır. Fiyatlar önce bindirilmekte, sonra indirilmektedir." diye konuştu.
Koçal, ilgili yönetmeliğin "indirimli satış reklamları" maddesine göre, fiyatı düşük sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesinin zorunluğu olduğunu ancak kuralın suistimal edildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Düzenleme gereği, çok az stoklu bir ürüne, çok fazla indirim uygulamayla sanki diğer ürünlerde de indirim varmış algısı ve izlenimini oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez. Buna tüketicilerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra ürünlerin miktarı sınırlıysa bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunlu."
"BUNLARA MÜDAHALE EDİLMELİ"
Yazılı ve görsel basında duyurulan bazı kampanyaların gerçek indirim olmadığını, vatandaşları aşırı tüketime yönlendirdiğini vurgulayan Koçal, "Bu tür reklamlara Ticaret Bakanlığı tarafından resen müdahale edilmeli, gerekli denetimler yapılmalıdır. Bu denetimler aynı zamanda meslek odaları tarafından da gerçekleştirilerek, gerekli adımlar atılmalıdır. Bu tür indirimli günlerde, özellikle kredi kartlı alışverişlerden uzak durulmalıdır. Kredi kartıyla yapılan her alışveriş gelecek ayların maaşlarının ipotek altına alınmasıdır." ifadelerini kullandı.
Bu tip reklamlarda hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açılarak tüketicilerin yanıltılabildiğine dikkati çeken Koçal, gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere kanunen yer verilemeyeceğini anlattı.
Koçal, tüketicilere uyarılarda ve tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Son yıllarda düzenlenen kasım ayı indirim furyası günleri, vatandaşları tüketim esiri yapmaya yönelik. Sözde indirimli satışlardan faydalanmak isteyenlere tavsiyem, özellikle sosyal medya platformları üzerinden verilen linklerden uzak durmaları. Buralardan sipariş verilerek kredi kartı bilgileri paylaşılmamalı. İndirimli bir ürün alınmaya karar verilmişse ihtiyaç olup olmadığına bakılmalı, daha sonra indirim öncesi fiyatları araştırılarak, gerçekten indirim uygulanıp uygulanmadığı anlaşılmalı. İnternet üzerinden sipariş verilecekse site, adres çubuğu ve firma bilgileri incelenmeli. İnternet üzerinden indirimli ürün siparişlerinde stokta olup olmadığı da kontrol edilerek sipariş edilmeli."
Alışverişlerinde sorunla karşılaşan vatandaşların tüketici hakem heyetlerine çekinmeden başvurabileceğini belirten Koçal, yanıltıcı indirim yapan firmaların da Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna şikayet edilebileceğini sözlerine ekledi.
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