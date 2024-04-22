TÜBİTAK yeni bir personel alımı duyurdu ve 236 kişiyi işe alacağını açıkladı. İstanbul Gebze veya Ankara'da istihdam edilecek adaylar için başvuru süreci başladı. İşte, TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...