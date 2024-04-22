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        Haberler Gündem TÜBİTAK personel alımı 2024: TÜBİTAK 236 personel alımı ne zaman, başvuru tarihi ve kadro dağılımı nedir?

        TÜBİTAK 2 farklı pozisyonda 236 kişiyi işe alacak! TÜBİTAK personel alımı detayları

        TÜBİTAK, yayınladığı yeni iş ilanıyla 236 personel alacağını duyurdu. Farklı pozisyonlarda istihdam edilecek kişiler İstanbul ve Ankara'da göreve başlayacak. İşte, TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:47
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        • 1

          TÜBİTAK yeni bir personel alımı duyurdu ve 236 kişiyi işe alacağını açıkladı. İstanbul Gebze veya Ankara'da istihdam edilecek adaylar için başvuru süreci başladı. İşte, TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        • 2

          TÜBİTAK 236 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          TÜBİTAK, yayınladığı iş ilanı detaylarında araştırmacı ile teknik ve destek personeli pozisyonlarında işe alım yapacağını duyurdu.

          230 kişi araştırmacı olarak alınırken, 6 kişi teknik ve destek personeli olarak alınacak.

        • 3

          TÜBİTAK 236 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          TÜBİTAK personel alımı başvuruları 22 Nisan'da başladı. Son başvuru tarihi 13 Mayıs olarak belirlendi.

          Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

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