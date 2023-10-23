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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜBİSAD Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti - İş-Yaşam Haberleri

        TÜBİSAD Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti

        Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:31
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        TÜBİSAD Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti
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        TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kapsamında 19 Ekim’de Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak başkanlığındaki heyette TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Kayalıoğlu, Aslan Doğan, Aslıhan Güreşcier, Ahmet Şüküroğlu, Başak Kural Uslu, Işıl Kılınç Gürtuna, Işıl Hasdemir, Uğur Candan, Lale Maro ve Barış Karakullukçu’nun yanı sıra dernek üyeleri de yer aldı.

        Mehmet Ali Tombalak, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

        ” Aziz Atatürk,

        TÜBİSAD Yönetim Kurulu olarak bugün huzurunuzda olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık yolculuğunda TÜBİSAD kurucuları, yöneticileri ve üyeleri olarak her zaman en büyük hedefimiz, ülkemizin bilişim dünyasında muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve hatta bu seviyenin üzerine çıkması oldu.

        Bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına girerken, ülkemizin sinerjiyle, bilgiyle, yenilikçi teknolojilerle kalkınması için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

        Ruhunuz şad olsun.

        Sonsuz saygılarımızla.”

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