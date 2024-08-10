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        Haberler Magazin Tuba Büyüküstün, tatilde deniz, güneş ve kitap keyfi yapıyor - Magazin haberleri

        Tuba Büyüküstün, tatilde deniz, güneş ve kitap keyfi yapıyor

        İspanya tatilinde olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sahilde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:42
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          Tuba Büyüküstün, sezonun yorgunluğunu İspanya tatilinde atıyor.

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          42 yaşındaki ünlü oyuncu, kum, güneş ve kitap okumanın keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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          Tuba Büyüküstün, yaptığı bu paylaşımlara şu notu düştü: "Deniz, güneş, kum, kitabım ve ben... Bir yengeç burcu menüsü."

          Fotoğraflar: Instagram

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