"EKİPÇE EĞLENMEYE GELDİK"

Murat Boz ise kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce aşağı gelip, muhabirlerin soruları yanıtladı.

Gazetecilerle sohbet eden Boz, "Zeytin Ağacı' dizimizin yemeğindeydik ekipçe. Sonrasında da eğlenmeye geldik. Çok güzel bir proje oldu bizim için. Merakla bekliyoruz biz de seyircilerimizin tepkisini. Bu dönemde birazcık oyunculuğa ağırlık verdim ama müzik hep benimle... Şimdi de izniniz ile arabama bineceğim." dedi.