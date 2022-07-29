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Tuba Büyüküstün ile Serkan Altunorak'ın panik anları! Yeni bir aşk mı? - Magazin haberleri

Tuba Büyüküstün ile Serkan Altunorak'ın panik anları!

Önceki gece Kuruçeşme'de Tuba Büyüküstün ve rol arkadaşı Serkan Altunorak'ın içinde bulunduğu araç çevirmeye takıldı. Kameraların ışıklarını görünce yüzlerini gizleyen ikilinin panik halleri, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi

29.07.2022 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan görevlilerini tembihleyen ekip, basının kapıda görüntü almamasını istedi.

    Arabasını kapıya sıfır yanaştıran Tuba Büyüküstün, Serkan Altunorak ve diğer arkadaşları ile hızlıca otomobiline bindi.

  • "EKİPÇE EĞLENMEYE GELDİK"

    Murat Boz ise kapıda basın mensuplarının beklediğini görünce aşağı gelip, muhabirlerin soruları yanıtladı.

    Gazetecilerle sohbet eden Boz, "Zeytin Ağacı' dizimizin yemeğindeydik ekipçe. Sonrasında da eğlenmeye geldik. Çok güzel bir proje oldu bizim için. Merakla bekliyoruz biz de seyircilerimizin tepkisini. Bu dönemde birazcık oyunculuğa ağırlık verdim ama müzik hep benimle... Şimdi de izniniz ile arabama bineceğim." dedi.

  • YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

    Büyüküstün ve Altunorak'ın bulunduğu araç ise mekanın 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı.

    Kameraların ışıklarını gören çift, önce yüzlerini gizledi. Özel şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılmasının ardından gönderildi.

  • YENİ BİR AŞK MI?

    Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik anları, "Yeni bir aşk mı?" sorularını akıllara getirdi.

    İkilinin ismi 2017 yılında da aşk iddialarına karışmıştı. O dönem Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün hakkında "ihanet" iddiaları ortaya atılmıştı.

  • MURAT BOZ İLE AŞK İDDİASI

    Ayrıca Büyüküstün'ün geçtiğimiz aylarda da aynı dizide rol aldığı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Tuba Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil." açıklamasını yapmıştı.

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