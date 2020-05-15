Çok genç insanlar yapınca hani çünkü gençler, cilt güzel, o yüz, göz çok güzel zaten. Onunla oynamak bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor.

Sadece şuna takılıyorum; insanlar kendi yüzlerini tanıyıp, ona göre bir şey yapmak yerine, herkes birbirine benzemeye başladı. Tek prototipe dönmeye başladı.