Aslında bu derin bir konu. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Günümüzde kadınlar fiziksel ya da psikolojik şiddete uğruyor. Aslında yanımızda kimse olmadığı için psikolojik şiddeti kimse de görmüyor ama bunu küçümsememek gerek.

En az fiziksel şiddet kadar, insanın içini çürüten bir şey bu durum. 'Haydi, dikkat çekelim' diyerek yapılacak bir şey değil. Eğer anlatılacak bir konu varsa, yapılır tabii ki.