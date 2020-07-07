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Tuba Büyüküstün, önceki gün 38 yaşına bastı. Son zamanlarda yaşadıklarına değinen Büyüküstün, doğum gününü şu ifadelerle kutladı:

38 mi? Nasıl oldu ki o kadar? Çok değişik bir dönem geçirdik hep beraber. Küçük, büyük, yaşlı, demeden, dil, din, ırk gözetmeden, tüm dünyada hep beraber, aynı şeyi yaşadık insan olarak. Kendime baktım ben bu süreçte. En içime... Kendimi izledim. Anlamaya çalıştım. Bir insan olarak, bir ruh olarak, bir çocuk, bir arkadaş, bir sanatçı, bir anne olarak ve bir kadın olarak...

"HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Pek çok zaaf ve pek çok eksik karşıladı beni. Pek çok kalp kırıklığı, üstesinden gelemediğim tatsız anılar, travmalar, sessizlik, suskunluk, kararsızlık... Hepsinin gözlerinin içine baktım. Ne gördüm biliyor musunuz? Sevgi... Koşulsuz sevgi, güven duygusu... Son üç ayda hayatımda çok şey değişti. Bu daha başlangıç biliyorum. Tüm yaşadıklarımla, mutluluklarım, başarılarım, yanılgılarım, beni ben yapan hatalarım ve hayattan aldığım sevgiyle muhteşem bir kadın olarak bitiriyorum bugün 38'inci yılımı bu hayatta.