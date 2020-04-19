"ERTELEMEMEYİ ÖĞRETTİ"

Büyüküstün bu sürecin kendisine neler kattığına da değinerek şunları söyledi:

Ertelememeyi öğretti. Mesela 20 yaş dişlerimi çektirmeyi 2 senedir erteliyorum. Bu nedenle migrenim tuttu ve keşke çektirseymişim.