"Güzel ülkemde adım atmadık şehir bırakmayacağım"

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Önceki gün Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde konser veren Tuğba Yurt, konser alanında uzun kuyruklar oluşturdu.

Bodrum'da ilgiyle karşılanan Yurt, seslendirdiği şarkıların yanı sıra sahne kostümüyle de beğeni topladı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tuğba Yurt, birçok ilde konser verdiğini belirtti.

Şarkıcı, "Bu zamana kadar 40 ilin üzerinde konserler vermişimdir. Amacım 81 ilimizde de konserler vermek. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar ve davetler alıyorum. Er yada geç adım atmadık şehir bırakmayacağım güzel ülkemde." diye konuştu.