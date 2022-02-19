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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tuğba Yurt, önceki gün Etiler'de bulunan bir veterinerden çıkarken görüntülendi.

Köpeğini kontrole getirdiğini ifade eden Yurt, "Tıraşını oldu, duşunu da alınca rahatladı. Pandemi pek iyi gelmedi kendisine, o da kilo aldı." diyerek, gülümsedi.

"BEN MUTLU OLMAYAYIM DA KİM OLSUN?"

Yeni şarkısıyla ilgili konuşan Tuğba Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geride bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti. TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" ifadelerini kullandı.

Yeni projeler için harekete geçtiğini belirten Yurt, "Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var. Sırada o var, yine çok güzel bir şarkı geliyor." şeklinde konuştu.

"KENDİSİ İYİ Kİ HAYATIMDA!"

Muhabirlerin, "Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdiniz?" sorusuna cevap veren şarkıcı, "14 Şubat'ta birçok konser teklifi olmasına rağmen Burak'la beraber İzmir'de geçirdik. Bazen özel günlerde insan kendine ve sevdiği insana vakit ayırmak istiyor. Çok keyifli zaman geçirdik. İyi ki hayatımda kendisi." ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLARI GÖRÜNCE KORKUYORUM"

"Son dönemde sanatçılar hayranları tarafından tacize uğruyor. Siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusunu da cevaplayan Tuğba Yurt, "Sosyal medyada sapkın birkaç takipçim dışında olmadı çok şükür ama yaşananları görünce korkuyorum. Umarım benim başıma böyle bir şey gelmez." diye konuştu.