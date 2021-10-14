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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Tuğba Yurt, yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Önceki akşam gerçekleşen konseri sağanak yağmura rağmen iptal etmeyerek hayranlarıyla bir araya gelen Yurt'u müzikseverler yalnız bırakmadı.

ÖDÜLÜNÜ SAHNEDE ALDI

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde "Benim O" ile "Yılın Şarkısı" ödülüne layık görülen ve konser programıyla çakışmasından dolayı geceye katılamayan Tuğba Yurt, ödülünü sahnede aldı.

MGD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kimsesizcan'ın ödülünü takdim ettiği sahnede büyük mutluluk yaşayan Yurt, "Böylesine önemli bir ödüle sahip olmak tarif edilemez bir mutluluk. Çok önceden planlanmış olan konserimle aynı güne geldiği için törende bulunamamıştım. Bu sahnede bu ödülü alıyor olmam da ayrı bir gurur. Beni bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürler." diye konuştu

"ÜZERİMDE TATLI BİR YORGUNLUK VAR"

Sahne öncesi gazetecilerin sorularına da cevap veren ünlü şarkıcı, yoğun konser takvimiyle ilgili konuştu. Tuğba Yurt, "Tatlı bir yorgunluk var üzerimde ama o kadar mutluyum ki... Sahneye çıktığımda ne yorgunluk kalıyor, ne stres..." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR PARÇA GELİYOR"

Ersay Üner ile yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu da belirten Yurt, "Kasım ayı içerisinde yeni şarkım çıkmış olacak. Yine çok güzel bir parça geliyor." ifadelerini kullandı.