Konser biletlerinin günler öncesinden tükendiği gecede İstanbullulara müzik ziyafeti sunan Tuğba Yurt, giymiş olduğu sahne kostümü ile kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap etti.

Doğum günü olduğunu belirten Yurt, "Her sanatçının hayalidir burada sahne almak. Bana da doğum günümde nasip oldu. Bundan daha güzel bir hediye düşünemiyorum" dedi.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuğba Yurt, "Bu yıl tam anlamıyla benim yılım oldu. 'Benim O' şarkısı bu yılın en çok dinlenen ve en beğenilen şarkısı oldu. Bu durumu değiştirmek istemiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla zirve de kalmak en büyük arzum" diye konuştu.

Tuğba Yurt'un bu önemli gününde ailesi de yalnız bırakmazken, şarkıcı "Kendimi şanslı hissediyorum. Ailem burada, kalbimin sahibi burada, sizler buradasınız. Daha ne isterim ki ben" sözleriyle büyük alkış topladı.