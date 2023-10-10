TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sıra TTK işçi alımı kura çekimine geldi. Başvuruda bulunanların gözleri "TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesi için Zonguldak ilinden 1500, Bartın ilinden 400 ve Karabük ili Yenice ilçesinden 100 olmak üzere gruplu toplam 2000 yeraltı “pano-ayak üretim işçisi” alınacak. Alınacak işçiler noter tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimi ile belirlenecek. Peki, TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura çekimi sonuçları henüz açıklanmadı. TTK işçi alımı kura sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
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TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Zonguldak 1500 işçi alımı için 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.
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Bartın 400 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.
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Karabük 100 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.
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