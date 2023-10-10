TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesi için Zonguldak ilinden 1500, Bartın ilinden 400 ve Karabük ili Yenice ilçesinden 100 olmak üzere gruplu toplam 2000 yeraltı “pano-ayak üretim işçisi” alınacak. Alınacak işçiler noter tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimi ile belirlenecek. Peki, TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2023 TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...