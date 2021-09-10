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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin yeni başkanı, İbrahim Öztop oldu. TSPB Yönetim Kurulu’nun, 10 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Tevfik Eraslan’ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan TSPB Başkanlığı’na, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi ve TSPB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan İbrahim Öztop seçildi. TSPB yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkan Vekilliğine ise Mustafa Selim Yazıcı getirildi.

TARİHİ FIRSAT YAKALANDI

Yeni dönem Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığını yürütecek olan İbrahim Öztop yaptığı değerlendirmede, son dönemde hem talep, hem de arz tarafında sermaye piyasalarına olan ilginin büyüdüğüne dikkat çekti. Öztop, TSPB olarak sermaye piyasalarına olan ilginin artarak devam etmesi, piyasanın sürdürülebilir bir anlayışla büyümesi ve derinleşmesi için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edeceklerini ifade etti. Öztop, “Pandemi sürecinde Türkiye sermaye piyasalarına olan yerli yatırımcı ilgisi büyük oranda yükseldi. Yatırımcının güçlenen ilgisiyle birlikte 2021 yılında şirketler halka arza yoğun ilgi gösterdi. Sermaye piyasaları, yılbaşından bugüne kadar 35 şirkete halka arz yoluyla 15 milyar TL kaynak sağladı. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurular ve şirketlerin hazırlık çalışmaları, yılın geri kalanında da halka arzların artarak devam edeceğini gösteriyor. Yatırımcıların yanı sıra, şirketlerin de sermaye piyasalarına olan ilgisini tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Birlik olarak bu fırsatın sektörde doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin orta uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirebilmesi için yol gösterici olacağına inandığımız çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İBRAHİM ÖZTOP KİMDİR?

Şanlıurfa’da 1969 yılında doğan İbrahim Öztop, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans yapan İbrahim Öztop, 1995-1999 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Kurumsal Finansman departmanında görev aldı. 1999-2001’de Körfezbank’ta Proje Finansmanı ve Yatırım Bankacılığı Müdürü, 2002-2006’da Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Bankacılığı Grup Müdürlüğü, 2006-2010’da Osmanlı Yapı Şirketleri’nde Murahhas Aza ve 2011-2018’de Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Kurumsal Finansman departmanında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine atanan Öztop, Aralık 2018 tarihinden itibaren Banka Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor. Ayrıca, Nisan 2020’de KOSGEB İcra Komitesi Üyesi, Haziran 2020’de Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2020 itibarıyla da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Öztop ayrıca, Ocak 2021 tarihinde Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Nisan 2021 tarihi itibarıyla da Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Yönetim Kurulu'nda TSPB tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.