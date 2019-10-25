25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad şehri teröristlerden temizlenirken hayat normalleşmeye başladı.
Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Tel Abyad'da 10 kilometrelik paralel ve dikey tüneller gün ışığına çıktı. Terör örgütü PKK/YPG'nin okul, hastane ve devlet binalarını yıllarca karargah olarak kullandığı gözlenirken ilçenin altına yaptığı tünellerle neredeyse köstebek yuvası haline getirdiği tespit edildi. Terörden temizlenen Tel Abyad'da şimdi yaraları sarma zamanı başladı. Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da hayatın normalleşmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
HASTANE ONARILDI MOBİL KLİNİKTE TEDAVİLER DEVAM EDİYOR
Habertürk ekibi o çalışmaları yerinde izlemek için bölgeye gitti. Bölgede yaşanan çatışmaların izleri görülebilirken TSK Tel Abyad kent merkezindeki hastaneyi onardı. Yaralıların tedavisine başlandı. Kızılay ekipleri ise kurduğu mobil klinikle hastaları ayakta tedavi etmeye başladı.
TSK'NIN KURDUĞU FIRINDA GÜNDE 3 BİN 200 EKMEK ÜRETİLİYOR
TSK mobil kliniğinin yanında bir de mobil fırın da kurdu. Günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 200 ekmek üretip dağıtıyor. Kızılay'ın mobil kliğini de günde 500 hastaya hizmet veriliyor. Bunun yansıra Kızılay ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen ve diğer yardım malzemelerini de ulaştırmayı sürdürüyor.
BAKAN KOCA: HASTANE 75 YATAKLA HASTALARA HİZMET VERECEK
Sağlık Bakanlığı da teröristlerin kaçarken yaktığı hastanenin onarım çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakan Fahrettin Koca onarım ve altyapı çalışmaları sonrasında hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağını söyledi.
MEHMETÇİK ÇEVREDEKİ HAREKETLİLİĞİ KONTROL EDİYOR
Tel Abyad'a bağlanan tüm yollarda ise Suriye Milli Ordusu tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Hakim noktada konuşlanan Mehmetçik de çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.
RESULAYN'IN KIRSAL BÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Rusya'yla varılan mutabakattaki 6 günlük süreye gelinirken terör örgütü mensuplarıyla Resulayn'ın doğusundaki kırsal alanda şiddetli çatışmaların olduğu bildirildi. Terör örgütünün Tel Abyad'ın kırsal bölgelerinde bombalı saldırılar düzenledikleri de gelen bilgiler arasında. Öte yandan rejime bağlı askerler Kobani'ye bugün 300 kişilik askerle geldiği bildirildi. Kamışlı'da ise Rusya'nın askeri polisiyle devriye görevi yapmaya başladığı bildirildi.
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