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TSK'nın "hava yardım koridoru" 37 hava aracı ile gece boyunca çalıştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan "Hava Yardım Koridoru"nda 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı

Giriş: 07.02.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
TSK'nın
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Deprem bölgesine gün boyu, arama kurtarma ekipleri, ekipmanları ve yardım malzemeleri taşındı, faaliyetler gece boyunca da devam etti.

Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek uçuşu yapıldı. Deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı.

Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA'nın uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

2'İNCİ KOLORDU İSTİHKAM ALAY KOMUTANLIĞI BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin, arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti." ifadelerine yer verildi.

TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR YOLA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemileri, deprem bölgesine iş makinaları ulaştırmak için İskenderun’a doğru yola çıktı. Gemilerimizde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama-kurtarma teçhizatları da bulunuyor." denildi.

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