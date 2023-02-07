Tüm gözler kurtarma çalışmalarında! Deprem bölgesinde zamanla yarış

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Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından enkazlarda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da devam ediyor. AA'da yer alan habere göre dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. ÇALIŞMALAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ Depremin üzerinden 24 saat geçerken Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Öte yandan Malatya'da gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan ve havanın ağarmasıyla etkisini artıran kar yağışı, ekiplerin çalışmasını da güçleştiriyor. 24 YAŞINDAKİ RÜMEYSA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı. AA'da yer alan habere göre merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

27 SAAT SONRA KURTARILDI Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'ndan seslerin gelmesi üzerine dün akşam saatlerinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Yalnıçkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi. GAZİANTEP'TE MUCİZE KURTULUŞ! ANNE VE 3 ÇOCUĞU KURTARILDI Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

MALATYA'DA DA UMUTLU BEKLEYİŞ Malatya’da enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında sürüyor. Ferdi Durdu’nun haberine göre, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı bir apartmanda arama-kurtarma çalışmaları AFAD ve gönüllü ekipler tarafından sürdürülüyor. Yoğun kar yağışı altında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı arama-kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, yaktıkları ateşin çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor.