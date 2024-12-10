TSE personel alımı başvurusu sona eriyor! TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
TSE personel alımı başvurusu bugün sona eriyor. 1 Aralık'ta başlayan başvurular 10 Aralık saat 23.59'da bitiyor. Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Peki TSE personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular bugün sona erdiği için TSE personel alımı başvuru ekranı saat 23.59’a aktif olacak. İşte TSE personel alımı başvuru detayları
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 1 Aralık'ta başladı ve 10 Aralık günü saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.
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SINAV YERİ VE TARİHİ
Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
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Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.