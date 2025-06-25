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        Haberler Ekonomi Enerji Trump’tan Çin’e yeşil ışık: Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir - Enerji Haberleri

        Trump’tan Çin’e yeşil ışık: Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 07:46 Güncelleme: 25.06.2025 - 07:47
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        Trump'tan Çin'e yeşil ışık
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        ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla İran’a yönelik yıllardır uygulanan ABD yaptırımlarını zayıflatır nitelikte bir adım attı.

        Trump sosyal medya üzerinden İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" dedi

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