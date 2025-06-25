Trump’tan Çin’e yeşil ışık: Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla İran’a yönelik yıllardır uygulanan ABD yaptırımlarını zayıflatır nitelikte bir adım attı.

Trump sosyal medya üzerinden İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" dedi

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