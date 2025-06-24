Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi: Anlaşma yakın!
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Milan Skriniar için sarı-lacivertli ekip yeniden devreye girdi. İtalyan basınında taraflar arasında imzanın yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
- 1
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.
- 2
İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.
- 3
Haberde, taraflar arasında anlaşmaya varma konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
-
- 4
Sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.
- 5
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
- 6
-
- 7