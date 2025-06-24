ABD lideri İsrail ve İran'a sinirlendi: İki taraf da ateşkesi ihlal etti | Dış Haberler

ABD lideri İsrail ve İran'a sinirlendi: İki taraf da ateşkesi ihlal etti | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail'in hem de İran'ın kendisinin aracılık etmeye çalıştığı ateşkesi ihlal ettiğini söyledikten sonra İsrail'in sakinleşmesi gerektiğini belirtti.

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Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyım" dedi.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"İsrail, anlaşmayı yapar yapmaz ortaya çıktı ve daha önce hiç görmediğim, gördüğümüz en büyük bomba yükünü attı. Temelde o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşan iki ülke var ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar.

Hem İsrail hem de İran ateşkesi ihlal etti. İkisinden de memnun değilim. İran hiçbir zaman nükleer programını yeniden inşa edemeyecek. İran'ın nükleer kapasitesi yok oldu. İsrail'den özellikle memnun değilim. İsrail; o bombaları atma. Eğer bunu yaparsanız bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı hemen eve getirin!"

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Açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yla konuşan Trump'a Netanyahu'nun telefonda, "Saldırıyı iptal edemem" dediği öne sürülürken, İsrail basını İran'da sembolik bir noktanın hedef alınacağını yazdı.

Trump ayrıca bir kez daha fikir değiştirerek İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini, bunun kaosa yol açacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Trump İran'da rejim değişikliğine sıcak yaklaştığını söyleyen bir paylaşım yaparak, MIGA (Make Iran Great Again) ifadesini kullanmıştı. İran: Bozulmazsa biz de bozmayız İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail tarafının ateşkesi bozmaması durumunda Tahran'ın da bozmayacağını vurguladı. Ne olmuştu? ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İran ve İsrail'in ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasından 2 gün sonra, İran'ın ABD'nin Katar'daki üslerini vurmasından saatler sonra gelen açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu da ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurmuştu. Ancak İsrail tarafı, TSİ 10:30 sularında İran'ın bir kez daha füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıklamış, "İran ateşkesi ihlal etti, Tahran'ı vuracağız" demişti. İran ise saldırdıkları iddiasını yalanlamıştı.