Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının, bugünden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini bildirerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamalarını tavsiye etti.

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YURTTA YAĞIŞ BEKLENMİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 35, Az bulutlu ve açık BURSA: 37, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 38, Az bulutlu ve açık UŞAK: 35, Az bulutlu ve açık ADANA: 36, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık HATAY: 32, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık KONYA: 33, Az bulutlu ve açık SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık DÜZCE: 35, Az bulutlu ve açık BOLU: 32, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık REKLAM SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık AMASYA: 35, Az bulutlu ve açık SAMSUN: 29, Az bulutlu ve açık TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık RİZE: 27, Az bulutlu ve açık ERZURUM: 27, Az bulutlu ve açık KARS: 25, Az bulutlu ve açık MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık VAN: 25, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık