AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
Yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıklar, bugünden itibaren ciddi şekilde artacak. Birçok kentimizde termometre, 33-37 aralığında olacak. Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40 dereceye çıkacak. AKOM, Basra kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle dikkat edilmesi uyarısında bulundu. İşte illerimizde hava durumu...
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının, bugünden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini bildirerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamalarını tavsiye etti.
YURTTA YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 35, Az bulutlu ve açık
BURSA: 37, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 36, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 38, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 35, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık
HATAY: 32, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 35, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık
KONYA: 33, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık
DÜZCE: 35, Az bulutlu ve açık
BOLU: 32, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 29, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 30, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 35, Az bulutlu ve açık
SAMSUN: 29, Az bulutlu ve açık
TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık
RİZE: 27, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 27, Az bulutlu ve açık
KARS: 25, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık
VAN: 25, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 38, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık