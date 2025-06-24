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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Doğalgaz patlamasında can pazarı! | Son dakika haberleri

        Doğalgaz patlamasında can pazarı!

        Zonguldak'ta bir apartman dairesinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:55 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:51
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        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
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        Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede, doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre ihbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

        Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken, karşısında bulunan dairede de hasar oluştu. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        3 AĞIR YARALI VAR

        Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Celal Pehlivan (40) ile Ayşe Polat (49) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayda yaralanan Sabahat Dikbaş (52) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken; eşi Yaşar Dikbaş, kızı Songül Dikbaş (28) ile patlamaya merdivenlerde yakalanan Nebahat Topçu (55) ve Veli Musluer (51) Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan binada inceleme yapan ekipler, Celal Pehlivan'ın evinde doğalgaz kaynaklı patlama yaşandığını belirledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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