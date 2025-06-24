Mourinho'dan transfer isteği!
Yeni sezon öncesi transferde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yönetime detaylı raporunu sundu ve bir istekte bulundu.
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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de yönetim, transferler üzerine yoğun mesai yapıyor.
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Başkan Ali Koç'un önderliğinde Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Okan Özkan görüşmelerde yer alıyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime verdiği listede her bölge için detaylı bir rapor hazırladı.
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Dominik Livakovic'in olası ayrılığında yerli bir kaleciyle yola devam etmek isteyen Portekizli teknik adam, savunmaya da en az 3 takviye talebinde bulunduğu ifade edildi.
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SZYMANSKI'YE GELECEK TEKLİFLERE KAPI AÇIK
Fenerbahçe yönetiminin, Szymanski'ye gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, bu sebeple orta sahanın merkezinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilen bir futbolcu da transfer etmek istiyor.
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Kanatlarda dünya çapında tanınan isimlerin şartlarını öğrenen sarı lacivertliler, planını hazırladı. Fenerbahçe, önümüzdeki süreçte özellikle sol kanat ve santrfor olarak da forma giyebilen futbolcular ile temasa geçecek.
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Jose Mourinho, 14 Temmuz'da başlayacak Portekiz kampı öncesinde en az 2 transferin gerçekleşmesini talep etti.
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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda boy gösterecek Fenerbahçe, 8 Temmuz'da topbaşı yapacak.