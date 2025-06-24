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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Hollanda'nın Lahey kentinde. Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:31 Güncelleme: 25.06.2025 - 01:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Lahey'e geldi.

        Otele girişinde Erdoğan'ı, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları karşıladı.

        AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

        Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

        Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

        Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

        Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Aile Fotoğrafı çekiminde solunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı. Erdoğan'ın sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yer aldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte aynı masada oturdu.

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        *Haberin görselleri DHA, AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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