Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri, çeyrek finalde İtalya'ya kaybetti: Yarı final uzatmalarda kaçtı! - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri, çeyrek finalde İtalya'ya kaybetti: Yarı final uzatmalarda kaçtı!

        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilen ve yarı final şansını kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı, klasman maçlarına çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 22:30 Güncelleme: 24.06.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilerek yarı final şansını kaybetti.

        Milli takım, maçın başında boyalı alandan McCowan ile sayı üretirken hücumda topu iyi paylaşan İtalyanlar, Keys'in skorer oyunuyla ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.

        İkinci çeyreğe iyi başlayan İtalya, Andre'nin basketiyle farkı 7 sayıya taşıdı: 24-17. Savunmasını sertleştiren milliler, kenardan oyuna dahil olan Elif Bayram'ın katkısıyla maçı dengelemeyi başardı. Periyodun sonlarında McCowan'ın sayılarıyla maçın başından bu yana ilk kez öne geçen ay-yıldızlılar, devre arasına 35-31 üstünlükle gitti.

        Üçüncü periyoda pota altını etkili kullanarak başlayan milliler, 9 sayılık üstünlük yakaladı: 33-42. Savunma sertliğini artıran İtalyanlar, oyuna ağırlığını koyan Zandalasini'nin üst üste bulduğu basketlerle periyodun ortalarında 8-0'lık seri yakalayarak 45-44 öne geçti. Türkiye, Tilbe Şenyürek'in sayılarıyla rakibinin serisini bitirdi ve final periyoduna 50-50 eşitlikle geçildi.

        İki takımın da çembere hücum ederek başladığı son periyotta 9-0'lık seri bulan İtalya, durumu 59-54 yaptı. Son bölümde 68-65 geride olan milli takım, İtalyanların topu kenardan oyuna sokamaması sonrası bitime 5.8 saniye kala hücum şansını iyi değerlendirdi ve Sevgi Uzun'un son saniye basketiyle skoru 68-68 yaptı. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı.

        Türkiye, tarafların ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlandığı uzatma periyodunda serbest atış çizgisinden Sevgi Uzun ile sayı kaydetti. Cubaj'ın üst üste attığı basketlerle skor bulan İtalya, Zandalasini'nin bitime 16.7 saniye kala pota altı isabetiyle 76-74 öne geçti. Milliler, son hücumdan Gökşen Fitik ile faydalanamadı ve İtalya mücadeleden 76-74 galip ayrıldı.

        Madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, 5-8'incilik klasman maçında Belçika-Almanya eşleşmesini kaybeden taraf ile 27 Haziran Cuma günü karşılaşacak.

        İtalya ise aynı gün yarı finalde Belçika-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.

        Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Habertürk Anasayfa