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        Haberler Gündem Güncel Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi

        Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine ilişkin yazılan iddianame kabul edildi. Kendini "müsteşar" olarak tanıtarak savcının makamına giden Kemal Zengin'in de arasında bulunduğu 13 kişi hakim karşısına çıkacak. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 24.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:48
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        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
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        İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açıldı.

        Kabul edilen iddianameyle şüpheliler, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından yargılanacak.

        Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

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