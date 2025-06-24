Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Mustafa Kemal Zengin’in de olduğu 13 kişi hakkında dava açıldı.

REKLAM advertisement1

Kabul edilen iddianameyle şüpheliler, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “Suç işlemek amacıyla silahlı Örgüt Kurma”, “Var olan yada varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla Kişi ile birlikte Tehdit” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından yargılanacak.

Davanın ilk duruşması Bakırköy 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.