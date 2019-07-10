Dördüncü kez dünya şampiyonu olan Amerikan Kadın Futbol Milli Takımı şu an ülkenin sevgilisi. Bütün spor dalları içinde gelmiş geçmiş en iyi takım olduğunu söyleyenler bile var. Ancak o kadınlar, başarının yanından bile geçemeyen erkek futbolcularla eşit ücret için yargıda hak arıyorlar. Trump’ın sevdiği medyaya göre ise o hakkı hak etmiyorlar; Başkan’a saygı göstermedikleri ve vatansever olmadıkları için. Çünkü takımın süper starı Megan Rapinoe “Beyaz Saray’a gitmem” diyerek Trump’a yönelik “f..k”lı cümleler kuracak kadar cevval. Böylece o medyanın gözünde cinsiyet eşitliğine yeni bir kriter getirilmiş bulunuyor: Başkan’a saygı şartı... Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu yazdı

Lavanta saçlı fırtına Megan Rapinoe, yeni tip bir Amerikan kahramanı. Fransa’daki FIFA Dünya Kadınlar Kupası’nda dördüncü kez şampiyon olan ABD milli takımının yıldızı ve kaptanı Ropinoe, uluslararası başarı sonrası vatan-millet edebiyatı yapan klasik sporculardan değil; sözünü esirgemeyen bir aktivist. Sıradışı olduğunun ilk işaretini, Amerikan futbol oyuncusu Kaepernick’e desteğiyle göstermiş, ırkçılığa karşı eşitlik talebiyle milli marş çalınırken diz çökerek eylem yapan ilk beyaz sporcu olmuştu Rapinoe. Sonra federasyon diz çökmeyi yasaklayınca, marşa eşlik etmeyip elini kalbine götürmeyerek eyleme devam etti.

“Daha da elimi kalbime götürmem” dedi; sonra “Eğer şampiyon olursak, Beyaz Saray’a da gitmem. Trump’ın bizi davet edeceğinden de şüpheliyim ya…” dedi. Aslında Beyaz Saray’ı “f..k”lı sövgüyle tanımladığı bu lafı edeli hayli zaman olmuştu ama kupa sırasında iyice köpürtüldü mesele. Trump da çok aşina olduğumuz şekilde Twitter üzerinden dalaşa girdi futbolcuyla… “Megan önce KAZANSIN, sonra KONUŞSUN! Önce işini bitir! Şimdi kazansalar da kaybetseler de davet ediyorum TAKIMI. Megan ülkesine, Beyaz Saray’a ve bayrağımıza saygısızlık etmemeli, özellikle de onun ve takımı için yapılanlardan sonra. Taşıdığın bayrakla onur duymalısın!” diye yazdı.

ABD Kadın Milli Takımı, son ikisi üst üste olmak üzere dördüncü kez dünya şampiyonu oldu.



Fakat Megan’ın onur duyduğu başka şeyler var. Çeyrek finalde Rapinoe’nun golleriyle Fransa’yı 2-1’lik skorla geçtikten sonra “LGBT Onur Ayı’nda milli takımı başarıya taşımak nasıl bir duygu” sorusuna verdiği yanıt şöyleydi: “Takımında geyler olmadan şampiyonluğu kazanamazsın. Bugüne kadar asla olmadı. Onur Ayı’nda Dünya Kupası’nda olmak benim için harika bir duygu…” Sporcuların, hele hele futbolcuların eşcinsel olduklarını ilan etmesi pek sık rastlanan bir olay değil. Muhafazakar taraftarın tepkisini çekerek sponsorları kaybetme korkusu en başta gelen neden. Sadece erkek futbolcular için geçerli değil. Mesela ABD Kadın Milli Takımı’nın eski yıldız golcüsü Abby Wambach, cinsel kimliğini yıllarca gizlemek zorunda kaldığını açıklamıştı. Takımın nişanlı çifti Ali Krieger ile Ashlyn Harris de işlerini ve sponsorlukları kaybetme korkusuyla yakın zamana kadar gizlendiklerini söylüyorlar. Fakat Rapinoe, yüksek sportif performansının da katkısıyla yeni tip Amerikan kahramanı olarak böyle bir kaygı taşımıyor.

Rapinoe’nun şaşmaz hayranları kadar, nefret edenleri de var. Milli marşı protestosu ve Trump’la söz dalaşında sosyal medyadaki olumsuz tepkilere bakılırsa, muhafazakar kitle nezdinde Rapinoe’nun cinsel kimliği de pay sahibi gibi görünüyor. Buna karşılık Rapinoe’nun takım arkadaşlarıyla birlikte basketbol yıldızı partneri Sue Bird de, Trump muhalefetine ortak oluyor ve Başkan’ı hedef alan zehir zemberek bir yazı kaleme alıyor. Kadın Basketbol Ligi WNBA’in efsane oyuncusu Bird, “Başkan kız arkadaşımdan nefret ediyor” başlığı altında, “Sözleri bu kadar tiksinti verici olmasa kahkaha attıracak kadar gülünç” diye yazıyor.

EŞİT ÜCRET TALEBİNE DESTEK VE ELEŞTİRİ

Dünya Kupası’nda Tayland’a karşı oynadıkları ilk grup maçında 13 gol atıp fazla sevindikleri için eleştirilen Amerikan Kadın Milli Takımı şampiyonluğa koşarken başka tuhaf eleştiriler de aldı. Örneğin Alex Morgan, İngiltere’ye attığı golden sonra tribünlere dönerek, çay içme mizanseni yapınca yorumcuları kızdırdı. “Bu kabalıktır” dediler ama Morgan, hayali çay fincanını ağzına götürürken serçe parmağını da zarifçe havaya kaldırmıştı!

Şimdi oyuna dönük eleştiriler bitti, şampiyonluk yere göğe sığdırılamıyor; bütün spor dalları içinde ABD’nin bugüne kadarki en başarılı takımı diyenler bile çıkıyor. Ve başka bir tartışma iyice hararetleniyor. Kadın milli takımının, cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ABD Futbol Federasyonu’na açtığı davanın akıbeti medyada enine boyuna işleniyor. Takım şampiyonluk kupasını kaldırırken de tribünler “eşit ücret” tezahüratıyla inlemişti. Demokrat Parti’nin kadın başkan adayları Elizabeth Warren, Kamala Harris ve Kirsten Gillibrand da kadınların eşit ücret talebine sosyal medya üzerinden kuvvetli destek veriyorlar.

Pazar günü Lyon’da Hollanda’ya karşı 2-0’lık galibiyetle gelen şampiyonluktan sonra Fox News yayınında görenler olmuştur; muhabirin o heyecanlı canlı yayını sırasında arka plandaki taraftarlardan Trump’a söven tezahürat yükselmişti. Fox News malum Trump’ın en sevdiği ve en çok çıktığı yayın organı. İşte o kanalın sunucularından Jesse Watters’a göre, kadın milliler vatanseverliğe sığmayan davranışları nedeniyle eşitlik arayışına zarar veriyorlar. Şampiyonluğun ertesi günü yayınlanan tartışma programında Watters; “Başkan’ı küçük düşürüp, vatanseverlik göstermezseniz sonra da eşit ücret almıyoruz diye şikayet edemezsiniz. Ne olmasını bekliyordunuz ki” diye konuştu. Watters, birçok kişinin bu davranışlar nedeniyle maçları izlemediğini ve gelirlerin düştüğünü de iddia etti. Fox Sports’a göre kanalda bu yılki finali izleyenlerin sayısı 14 milyondu; 2015’te yine ABD’nin şampiyon olduğu final ise 25 milyon izleyici çekmişti.

FEDERASYON YALAN MI SÖYLÜYOR?

Milli takımın 28 oyuncusu tarafından dava edilen Amerikan Futbol Federasyonu’nun iddiasına göre ayrımcılık söz konusu değil, kadın ve erkek futbolcular sağladıkları gelir oranında ücret ve prim alıyorlar. Ancak Washington Post’un araştırması bu deyişin tam olarak gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Federasyonun 2018 yılı geliri 101.4 milyon dolar; bunun yarısı sponsorlardan, dörtte biri de bilet satışlarından geliyor. Erkek takımının son kez Dünya Kupası’na katıldığı 2014’te sponsor gelirleri yüzde 50; kadınların dünya şampiyonu olduğu 2015’te de yüzde 25 artış gösterip 45 milyon dolara yükselmiş. O tarihten bu yana sponsorluk gelirleri 44-48 milyon dolar arasında seyretmiş. Ancak gelirdeki artışın hangi takımın performansına bağlı olduğu belli değil. Federasyon sponsorlukları, TV yayın hakları dahil paket halinde satıyor. Post’un incelediği mahkeme kayıtlarında hangi takımın ne kadar gelir sağladığına dair net bir argüman bulunmuyor. Bu arada Wall Street Journal’ın haberine göre kadın millilerin eşit ücret davası federasyonun pazarlama eşiğini yükseltmiş. Nike’ın kadın futbol milli formasının satışları rekora ulaşmış.

Amerikan Futbol Federasyonu’nun eşitlikçi olup olmadığına mahkeme karar verecek. Ancak FIFA’nın cinsiyet ayrımcılığı yaptığı çok açık. Kadınlar Dünya Kupası’na katılan takımlara biçilen toplam ödül 30 milyon dolar; yani şampiyon takıma 4 milyon dolarlık bir meblağ düşüyor. 2018 Dünya Kupası’nda ise şampiyon Fransa’nın payına 38 milyon dolar düşmüştü, çünkü havuzdaki toplam ödül 400 milyon dolardı.