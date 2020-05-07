ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını öncesinde iki ülkenin Ocak'ta imzaladığı birinci kademe ticaret anlaması çerçevesinde Çin'in yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini bir ya da iki hafta içinde açıklayabileceklerini söyledi. Trump, Çin'in ticaret anlaşması kapsamında ABD ürünlerinin alımını artıracağı taahhüdünü yerine getirip getirmeyeceğini "yakından izlediklerini" söyledi.
Trump yönetimi, ekonomik zarar büyürken, Çin'in koronavirüs salgınına müdahalede zayıf kalması ile ilgili Pekin'e karşı son zamanlarda cezalandırıcı eylemleri gündeme getirmişti. Trump, Çin'in yüksek miktarda Amerikan tarım ürünü aldığını söyledi, ancak alımların ABD tarım ve sanayi ürünleri ile enerji ve hizmet sektörlerine ilişkin anlaşma yükümlülükleriyle uyumlu
seviyede olup olmadığını sorguladı.
2 YILDA 200 MİLYAR DOLAR ARTIRACAK
Trump, "Yaklaşık bir ya da iki hafta içinde sadece tarım alanında değil diğer alanlarda da bunu açıklayabileceğim" dedi. Trump, "Bir anlaşmaları olduğunu anlıyorlar ve umarım anlaşmaya uyacaklar, göreceğiz. Anlaşmaya uyabilirler, uymayabilirler. Bunu anlayacağız" diye ekledi.
Çin, birinci kademe ticaret anlaşması kapsamında 2017 yılındaki alımlar baz alınarak ABD ürünlerinin alımını iki yıl içinde 200 milyar dolar artırmak için anlaşmıştı. Anlaşmaya göre alımlarda ilk yıl 77 milyar dolarlık, ikinci yıl ise 123 milyar dolarlık artış gerçekleştirecek. Ancak korona süreci Çin'de talebe sert bir darbe indirirken; ülkenin ekonomisi henüz yeni yeni iyileşmeye başlıyor.
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