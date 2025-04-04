Trump Vietnam Devlet Başkanıyla vergileri görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Vietnam'ın, ABD ile bir anlaşma yapabilmesi halinde tarifeleri yüzde sıfıra indirmek istediğini ifade etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Lam ile yaptıkları telefon görüşmesine dair paylaşımda bulundu.

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Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Bana Vietnam'ın, ABD ile bir anlaşma yapabilmeleri halinde gümrük vergilerini sıfıra indirmek istediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Trump, Lam'a teşekkür ettiğini ve yakın gelecekte bir toplantı yapmayı dört gözle beklediğini söylediğini kaydetti.

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ABD, Vietnam'a yüzde 46 oranında tarife açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Tüm ülkelere getirilen yüzde 10 temel gümrük vergisinin 5 Nisan'da, ülkelere özel olarak belirlenen daha yüksek oranlı tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, ABD'nin Vietnam'dan ithalatına yüzde 46 gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü. GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ TOPLANIYOR Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) üye ülkelerle, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifelerine karşı yanıt vermek için görüştüklerini bildirdi. Enver, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Endonezya, Filipinler, Brunei ve Singapur dahil ASEAN üyesi birçok ülkenin liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Görüşmelerin ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı tarifelere karşı ortak yanıt verilmesini koordine etmek için yapıldığını belirten Enver, Malezya'nın tüm ticaret müzakerelerinde devletler arasında uzlaşıyı teşvik etmek ve adalet ilkelerini koruma konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Enver, gelecek hafta düzenlenecek ASEAN Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda Trump'ın tarifelerinin de üzerinde durulacağını ve üye ülkeler için en iyi çözüm yolunun aranacağını kaydetti. Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, ABD, ASEAN üyesi Endonezya'ya yüzde 32, Vietnam'a yüzde 46, Laos'a yüzde 48, Brunei'ye yüzde 24, Tayland'a yüzde 37, Myanmar'a yüzde 45, Filipinler'e yüzde 17, Kamboçya'ya yüzde 49, Singapur'a yüzde 10 ve Malezya'ya ise yüzde 24 tarife uygulayacak.