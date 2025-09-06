Habertürk
        Trump'tan Venezeula'ya tehdit: "Uçaklarınızı düşürürüz" | Dış Haberler

        Trump'tan Venezeula'ya tehdit: "Uçaklarınızı düşürürüz"

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki göstererek, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 04:16 Güncelleme: 06.09.2025 - 05:02
        Trump'tan Venezeula'ya tehdit: "Uçaklarınızı düşürürüz"
        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.

        Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.

        AA'nın haberine göre; söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

        Maduro'dan ABD'ye "silahlı mücadele" yanıtı
        Maduro'dan ABD'ye "silahlı mücadele" yanıtı

        Açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engellenmek amacıyla herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtilmişti.

        ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

        ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

        Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadesini kullanmıştı. ​​​​​​

        Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

